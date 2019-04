Though this be madness yet there is method in 't.

Shakespeare: "Hamlet"

Als alles in Trümmern liegt an diesem 1. April 2019, als wieder einmal alle vier Alternativanträge zur Lösung des Brexit-Dilemmas abgelehnt worden sind, als der Tory-Abgeordnete Nick Boles (Wahlkreis Grantham und Stamford), maßlos enttäuscht und den Tränen nah, seinen Austritt aus der Partei verkündet hat, als auch das Dutzend halb nackter Protestierer auf der Zuschauertribüne von der Glasscheibe hat gelöst werden können, an die es sich mit Sekundenkleber geheftet hatte, um auf das Schicksal aussterbender Arten aufmerksam zu machen – als nun endlich zu später Stunde alles vorüber scheint, erhält die Abgeordnete Liz Twist das Wort.



"Ich bin sehr froh darüber, diese Unterbrechung der Debatte für die Deponie im Blaydon-Steinbruch gesichert zu haben, eine Angelegenheit von großer Wichtigkeit ..."

Twist ist eine Frau mit Pagenkopf, eine Viertelstunde lang redet sie über herumfliegenden Plastikmüll und über die empörende Geruchsbelästigung