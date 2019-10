An Ende könnte es heißen, dass die schwierigste Scheidung der jüngeren europäischen Geschichte in einem Hochzeitshotel vollzogen wurde. Thornton Manor heißt der idyllische Landsitz im nordwestenglischen Wirral, wo sich der irische Premier Leo Varadkar und Großbritanniens Regierungschef Boris Johnson am Donnerstag vor einer Woche trafen.

Mehr als drei Stunden redeten die beiden miteinander und schlenderten dabei durch den großzügigen Park des Anwesens. Fotos zeigen, wie die Regierungschefs unter Bäumen die Köpfe zusammenstecken.

Genau eine Woche nach dem Treffen im nordwestenglischen Landsitz, am Donnerstag dieser Woche, treten Johnson und EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker in einem ungleich nüchterneren Ambiente vor die Presse. Aber was sie in der Presseecke des Brüsseler Berlaymont-Gebäudes zu sagen haben, gleicht einem kleinen Wunder: "Wir haben einen Deal."

Zwischen dem Treffen im romantischen Hochzeitshotel und dem Auftritt im Hauptquartier der EU liegen sieben Tage, wie sie selbst