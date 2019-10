Der Apotheker Tom Murray, 46, und der Landwirt John Sheridan, 57, gehören zu den Gründern der "Border Communities Against Brexit". Seit 2017 machen die Aktivisten auf die Gefahr eines harten Brexit für die irische Grenzregion aufmerksam – durch Gespräche mit Politikern oder Aktionen, bei denen Schauspieler sich als Grenzpolizisten verkleiden und den Einkauf von Grenzgängern kontrollieren. Murray lebt und arbeitet auf der irisch-republikanischen Seite der Grenze im Bezirk Donegal. Sheridan hat seinen Hof in der nordirischen Provinz Fermanagh, seine Felder reichen bis an die Grenze.

SPIEGEL: Der britische Premier Boris Johnson sagte, die irische Grenze zu überqueren werde auch nach dem Brexit so einfach sein wie von einem Stadtteil Londons in den anderen zu kommen. Wie kommt er darauf?



Sheridan: Durch die ihm eigene Mischung aus Traumtänzerei und Ignoranz. Johnson interessiert die Grenzregion nicht, er weiß kaum, was hier vorgeht. Aber hier bei uns wird sich das kalte Gesicht eines harten Brexit