Am Tag, als die letzten Chancen auf ein gütliches Brexit-Ende schwinden, sitzt Kenneth Clarke in seinem Südlondoner Zuhause und sinniert darüber, wie das wäre: wenn er 49 Jahre nachdem er erstmals ins Parlament gewählt wurde und 26 Jahre nachdem er sich als Schatzkanzler in Downing Street 11 niederließ, nun vielleicht sogar ins eigentliche Zentrum der Macht einzöge. Clarke schmunzelt und sagt: "Es wäre ein unterhaltsamer und ironischer Schlussakkord meiner Karriere, wenn ich mich plötzlich als Premierminister widerfände."

Kenneth Clarke ist 79 Jahre alt. Er ist kürzlich am Rücken operiert worden und nicht mehr sonderlich gut zu Fuß. Der Konservative, der als dienstältester britischer Abgeordneter den Ehrentitel "Vater des Unterhauses" trägt, will bei der nächsten Wahl nicht mehr antreten. Und selbst wenn er es wollte, dürfte das schwer werden, da er von Regierungschef Boris Johnson kürzlich aus der Tory-Fraktion geschmissen wurde.