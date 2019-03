Boris Johnson trägt neuerdings die Haare kurz. Er hat in den vergangenen Monaten, für jeden sichtbar, Gewicht verloren. Und zuletzt hat er sogar gelernt zu schweigen. Als der ehemalige britische Außenminister am Dienstag ein Parlamentsgebäude in Westminster verließ, wurde er wie immer von Journalisten mit Fragen traktiert. Aber der Mann, der sonst nie einem Mikrofon ausweicht, schob sich seine Skimütze ins Gesicht und zog wortlos von dannen.

Seither sind sich Londons Politik-Auguren sicher: Johnson hat etwas vor. Er warte nur noch auf den richtigen Zeitpunkt, um sich mit Verve zurück ins Rampenlicht zu katapultieren. Es sieht ganz so aus, als wäre der Tag nicht mehr fern.

Nach einer weiteren atemberaubenden Woche hat in Großbritannien das Endspiel begonnen. Nicht nur um den Brexit – sondern auch um das Amt der Premierministerin. Es war Theresa May selbst, die am Mittwoch vor dem Parlament andeutete, dass ihre Tage als Regierungschefin womöglich gezählt seien.

Dabei hätte es dieses Hinweises