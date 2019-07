Eines Tages hatte Boris Johnson die Idee, in London eine üppig wuchernde Gartenbrücke bauen zu lassen. Eines anderen Tages warb er dringlich für einen Flughafen auf einer künstlichen Insel – von Spöttern "Boris Island" genannt. Einmal sah er die Zeit gekommen für ein wahrhaft gewaltiges Bauwerk, das von England nach Europa führen würde. Und neuerdings will er eine weitere Brücke von Schottland nach Nordirland spannen.

Der Mann, so scheint es, träumt davon, irgendwann über Wasser wandeln zu können. Aber jetzt will er erst einmal Regierungschef werden.

Deshalb ist er ins südenglische Seebad Bournemouth gekommen. Hat Tausende Briten, die sich an diesem Sommertag am kilometerlangen Sandstrand tummeln, links liegen lassen. Und ist geradewegs hineinmarschiert ins Pavilion Theatre, wo regelmäßig der "Laugh Out Loud Comedy Club" auf dem Programm steht und demnächst "Jesus Christ Superstar".

In dem cremefarbenen Theatersaal sitzen rund 600 Mitglieder der konservativen Partei, die in diesen Tagen einen