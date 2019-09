Wenn Michel Barnier, der Brexit-Unterhändler der Europäischen Union, in diesen Tagen öffentlich auftritt, legt er häufig seine Stirn in Falten. "Wir sind offen für die Ideen und Vorschläge des Vereinigten Königreichs", sagte der Franzose etwa beim Treffen deutscher Zeitungsverleger am Dienstag in Berlin. Von einem Durchbruch allerdings könne keine Rede sein. "Ich sehe keinen besonderen Grund für Optimismus."

Im kleinen Kreis allerdings hört sich der Brexit-Diplomat etwas anders an. Bis zum Ende des Parteitags der britischen Tories Anfang Oktober werde sich bei den Verhandlungen wenig tun, sagte Barnier im Gespräch mit Parlamentariern unlängst in Straßburg. "Aber danach öffnet sich ein kurzes Fenster der Gelegenheit."

Die Brexit-Verhandlungen zwischen Großbritannien und der EU mögen festgefahren sein. Dennoch verdichten sich die Hinweise, dass es beide Seiten vor dem EU-Gipfel Mitte Oktober noch einmal mit einer Einigung versuchen wollen. Die Zeit drängt, denn nach heutigem Stand treten die