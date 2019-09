Die Abgeordneten sollten – so wünschten sich das Johnson und seine Clique – fürs Erste nicht mehr gebraucht werden. Ein Volk und ein wild entschlossener Anführer: Das sollte nach dem Willen des Neuen in Nummer 10 Downing Street reichen, um das Land "zum großartigsten Ort auf Erden" zu machen.

"Das Volk gegen das Parlament", und "Parlamentsverräter" stand auf Schildern, die Johnsons Cheerleader draußen vorm Palast von Westminster schwenkten. Und: "Wir werden niemals kapitulieren". Das sind die Geister, die Johnson rief. Vorboten dessen, was nun noch kommen könnte.

Von Stunde zu Stunde graben sich Großbritanniens Politiker immer tiefer ein in die Schützengräben, die quer durch fast alle Parteien laufen. Bis Donnerstagabend konnte niemand seriös vorhersagen, wer am Ende dieses schmutzigen Kampfes noch aufrecht stehen wird. Eines Kampfes, der vermutlich in den gehässigsten Wahlkampf und die schäbigsten Neuwahlen münden dürfte, die das Königreich seit Langem gesehen hat.

Es ist ein Drama, das fast vergessen lässt, worum es eigentlich geht: um die Frage, ob Großbritannien am 31. Oktober den vertraglosen Bruch mit der EU wagt, wie Boris Johnson es offenbar will. Das britische Unterhaus hat dem nun vorerst einen gesetzlichen Riegel vorgeschoben. Und mit diesem Aufbegehren gegen einen Premierminister, der die gewählten Abgeordneten einfach übergehen wollte, nicht nur ein Zeichen für die parlamentarische Demokratie gesetzt. Es hat eine chaotische Scheidung von der EU zumindest ein Stück unwahrscheinlicher gemacht. Aber was nun?