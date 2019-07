Sie konnte vor allem tief in diese Seelen schauen. Besonders in die der Einsamen und Verborgenen. Sie hat so viel gewusst, verstanden, gemocht. Brigitte Kronauer, Dichterin, Essayistin, Betrachterin der Menschen, ist am Montag, 22. Juli, gestorben. 78 Jahre wurde sie alt.

"Die Gegenwelt der Poesie also", hat sie einmal geschrieben, "erdreistet sich, der Wirklichkeit einen Vorschlag zu machen, zur Güte, vor allem aber zur Schönheit, mit Bennschem Pathos gesprochen: zur Göttlichkeit, ganz eventuell in der Hoffnung, ihr wahreres Modell zu sein."

Beinahe ihr ganzes Leben lang hat Brigitte Kronauer der Wirklichkeit Vorschläge gemacht, wie sie sich ändern könnte. Schöner werden und gütiger. In ihrem letzten Buch, das am 9. August erscheint, hat sie das noch einmal zur Meisterschaft gebracht.

Kronauer hat immer schon geschrieben, hat sie gesagt. Beobachtungen, kleine Hörspiele, Notizen, bis in ihre späten Jahre hinein war sie immer mit Notizzetteln unterwegs. Beobachtungen aufzuschreiben – um sie