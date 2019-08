Gemeint ist, was am Ende dieser Straße liegt: ein gewaltiger, burgartiger, für die Öffentlichkeit kaum zugänglicher Gebäudekomplex aus rotem Backstein, fast zwei Quadratkilometer groß und umschlossen von der Themse und dem Jubilee River. Das ist Eton College, mythische Kaderschmiede des Empire, erste Adresse für Kinder der steinreichen Elite, mit seinen rund 1300 Schülern eines der berühmtesten und ältesten Internate der Welt – und Ausbildungsstätte von seit Neuestem insgesamt 20 Premierministern des Vereinigten Königreichs. Das hat noch keine andere Schule geschafft. Man hat diese Männer, so nennt man es hier, in Eton "produziert".

Mit Boris Johnson regiert nun also erneut ein Old Etonian das Land. Und es entbehrt nicht einer gewissen Pikanterie, dass dieser Mann seine größte und vielleicht einzige Aufgabe – den Brexit – unter anderem von einem anderen Old Etonian eingebrockt bekommen hat. Es war sein Vorvorgänger David Cameron, der die Briten 2016 ohne Not in ein Referendum über die EU-Mitgliedschaft trieb. Nimmt man noch Tony Blair dazu, großgezogen im exquisiten schottischen Fettes College, dann wird das Schicksal des Königreichs seit mehr als 20 Jahren im Wesentlichen von elitären Internatsschülern bestimmt.

Kann das Zufall sein?