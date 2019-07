Arne Schönbohm, 49, ist Präsident des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik.

SPIEGEL: Herr Schönbohm, die Bundesregierung hat entschieden, Huawei nicht vom Aufbau der Netze für die nächste Mobilfunkgeneration auszuschließen. Als Chef der wichtigsten Cybersicherheitsbehörde tragen Sie letztendlich die Verantwortung. Sehen Sie kein Risiko, das umstrittene Unternehmen aus China miteinzubinden?

Schönbohm: Ich halte das Risiko für beherrschbar. Es gibt im Wesentlichen zwei Befürchtungen: erstens Spionage, also dass Daten ungewollt abfließen. Dem können wir mit einer besseren Verschlüsselung begegnen. Zweitens Sabotage, also dass Netze aus der Ferne manipuliert oder gar ausgeschaltet werden. Auch dieses Risiko können wir minimieren, indem wir uns in kritischen Bereichen nicht nur von einem Lieferanten abhängig machen. Mit einem möglichen Marktausschluss erhöhen wir außerdem den Druck auf diese Anbieter.

SPIEGEL: Zusammen mit der Bundesnetzagentur formulieren Sie gerade schärfere