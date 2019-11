Am Anfang waren es nur Gedankenspiele unter Gleichgesinnten. In Gesprächen ließ Friederike Zöllner gern einen Buchladen entstehen: Viele Kinderbücher sollte es geben und ein behagliches Café zwischen den Regalen, ein Traum mit zarten Konturen. Die Realität war eine andere: Sie arbeitete damals, um das Jahr 2007, im Vertrieb eines Berliner Verlags. Noch zu Wendezeiten hatte die gebürtige Ost-Berlinerin das Buchbinderhandwerk erlernt. Von der Mutter, Lektorin in einem Berliner Kinderbuchverlag, bekam sie die Liebe zum Buch mit.

Die Idee von der eigenen Buchhandlung hätte ein Traum bleiben können. Aber da tauchte plötzlich eine ehemalige Verlagskollegin als Mitstreiterin auf. Sie erwartete ihr erstes Kind, Zöllner hatte gerade ihren zweiten Sohn zur Welt gebracht. Beide wohnten in unmittelbarer Nähe zueinander im Stadtteil Pankow. Aus der Elternzeit heraus könnten sie die Buchhandlung planen, eröffnen und sich gegenseitig helfen. So beflügelten sie sich: zwei Mütter, die ihren Traum verwirklichen.