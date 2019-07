An einem heißen Freitagnachmittag Ende Juni steht Jamal Al-Aweeb in einem unverputzten Rohbau an der vordersten Linie der Front, etwa 20 Kilometer südöstlich vom Zentrum der Hauptstadt Tripolis entfernt, und erzählt davon, wie dieser Krieg anfing.

Auf der östlichen Seite der Front harren 50 seiner Männer aus Misurata aus, die 134. Kampfgruppe des Milizenverbunds Bunjan al-Marsus. Wenige Hundert Meter entfernt, auf der anderen Seite, sind die Milizionäre aus der Stadt Tarhuna.

"Es ist wie 2011, da waren die Tarhuner auf Gaddafis Seite, und wir kämpften gegen sie in Misurata", sagt Aweeb, ein kleiner, drahtiger Mann mit wachen grauen Augen. Er ist seit acht Jahren im Krieg – erst gegen Gaddafi, dann gegen den "Islamischen Staat", nun gegen den Kriegsherrn Khalifa Haftar. Dessen Libysche Nationale Armee (LNA) kontrolliert weite Teile des Landes – und startete im April ihren Angriff auf Tripolis. "Hunderte Tarhuner haben wir damals getötet. Das können sie uns nicht vergeben." Eine dumpfe Explosion