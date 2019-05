Für Bremen und die Bremer Politik interessiere sie sich, sagt Alexandra Werwath, seit sie zwölf Jahre alt sei. Dass dies nun auch für die „Washington Post“ und den „Guardian“ gilt, ist allerdings noch ungewohnt für die Landesvorsitzende der Bremer Grünen. Werwath, 26, ist der weibliche Teil der grünen Doppelspitze, zusammen mit Hermann Kuhn, 74.



Und weil am Sonntag nicht nur ein neues Europaparlament gewählt wird, sondern auch eine neue Bürgerschaft, gibt Alexandra Werwath in diesen Tagen ein Interview nach dem anderen. In Bremen, so heißt es jetzt überall, diesem Zwergstaat im Norden, werde die Zukunft der Bundesrepublik verhandelt. Deshalb interessiert sich jetzt auch die internationale Presse für die Hansestadt.

Seit es in der deutschen Politik nicht mehr ganz so geordnet und vorhersehbar vonstatten geht, seit auch das deutsche Parteiensystem keine allzu verlässlichen Koordinaten mehr verzeichnet, wird noch mehr als früher versucht, vom Kleinen aufs Große zu schließen, von Teilen aufs