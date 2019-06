Am Mittwochmittag, um kurz nach halb zwölf, erreichte die Mitarbeiter der Bundesagentur für Arbeit (BA) eine interne Mail. Es handelte sich um eine Klarstellung in eigener Sache. Derzeit gebe es "viel Unruhe in der BA", schrieb der Vorstandsvorsitzende Detlef Scheele an die "lieben Kolleginnen und Kollegen".

Er bezog sich dabei auf "Gerüchte" über einen Personalwechsel in der Chefetage der BA. Der Vorstand könne die Personalfragen "zu diesem Zeitpunkt" noch nicht kommentieren. Scheele ging es um etwas anderes, um einen Aufruf zu mehr Fairness. Er wünsche sich, "Fähigkeiten und Kompetenzen nicht öffentlich infrage zu stellen", heißt es in seiner Mail. "Lassen Sie uns alle respektvoll und gut miteinander arbeiten."

Vermutlich gäbe es da noch einigen Verbesserungsbedarf in Deutschlands größter Behörde mit ihren fast 100.000 Mitarbeitern. Scheeles Mail sagt viel darüber aus, mit welcher Härte der Machtkampf geführt wird, der derzeit in der höchsten Etage der Arbeitsagentur stattfindet. Intern