Jahrelang flog die Frau entspannt in die Türkei. Meistens über Istanbul nach Elazığ, in den Osten des Landes. Dort lebt ihre Familie. Es gab nie Probleme. "In diesem Jahr war sie sogar zweimal da", sagt ihr deutscher Ehemann, "zuletzt ab August, ihr Bruder lag im Sterben." Seine kurdische Frau, 64 Jahre alt, ist Sozialpädagogin, sie arbeitet für das Jugendamt in Hannover und besitzt sowohl die deutsche als auch die türkische Staatsbürgerschaft. Am 14. Oktober wollte sie nach Hause zurückfliegen, doch in Istanbul endete ihre Reise: Bei der Passkontrolle wurde sie festgenommen.

Der Vorwurf: Mitgliedschaft in dem deutsch-kurdischen Verein Nav-Dem. So berichtet es ihr Mann. Dabei sei sie bereits seit Jahren nicht mehr in dem Verein aktiv gewesen. Nach ein paar Tagen brachte die Polizei die Frau nach Ankara. Dort kam sie nach einer Anhörung vor Gericht frei. "Sie darf das Land aber nicht verlassen, bis in ihrer Sache ein Urteil gefällt wurde", sagt ihr Mann. Das könne Monate dauern.

Der Fall gehört