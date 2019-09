Kürzlich las ich, in Berlin sei ein Soldat wegen seiner Hautfarbe verprügelt worden. Zwei Männer hätten in Neukölln einen türkischstämmigen 25-jährigen Obergefreiten angegriffen, der Uniform trug. Einer der Angreifer schlug ihm gegen die Schulter, der andere trat ihm gegen das Bein. Einer soll gebrüllt haben, "nur Deutsche" dürften diese Uniform tragen. Die Täter flüchteten. Der Soldat kam ins Krankenhaus.

Ich dachte an meine eigene Bundeswehrzeit. Im Sommer 1994 bin ich Soldat geworden, ich hatte mich für die Offizierslaufbahn entschieden. Eine Demokratie, fand ich, muss wehrhaft sein. Außerdem wollte ich die Welt bereisen. "Join the Navy, see the world", warb die US-Marine. So anders kann das bei der deutschen Marine ja nicht sein, dachte ich.

Damals war ich einer der ganz wenigen Nichtweißen in der Bundeswehr – meine Eltern waren aus Pakistan nach Deutschland gekommen. In der Truppe spürte ich, dass der eine oder andere irritiert war über jemanden wie mich. Damals brannten in Deutschland