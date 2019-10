Wenn es in Comics knallt, macht es: Crash! Wenn etwas süß ist, steht da: Aww! Aber wie klingt Erschöpfung? Wenn jemand im Bett liegt, sich wie ein Wrack fühlt, sterbensmüde ist, aber kein Auge zukriegt?

Schnief. Waaah. Snrrrffff.

Das ist der Sound, den Maaike Hartjes, 46, ihrem Burn-out gegeben hat. Fünf Jahre ist es her, dass die niederländische Illustratorin abends, vor dem nächsten Arbeitstag, plötzlich zusammenbrach.

Was dann kam, hat Hartjes in einem Comic verarbeitet, das kürzlich bei Patmos erschienen ist. Es ist Hartjes' Tagebuch, in dem sie von dem mühsamen Weg erzählt, nach einem Burn-out wieder klarzukommen: 240 Seiten voller Zeichnungen und Beschreibungen, beinahe täglich ein Eintrag, über einen Zeitraum von sechs Monaten.

In "Burnout. Ein Comic-Tagebuch" stellt Hartjes sich selbst als kleine Filzstiftfigur dar. Auf manchen Seiten besteht die aus nicht mehr als ein paar schwarzen Strichen. Auf anderen Seiten trägt sie bunte Kleider und Hochsteckfrisuren. Hartjes in miesen und