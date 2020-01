SPIEGEL: Wann merkt ein Mensch, dass er oder sie nicht mehr kann?

Middendorf: Leider häufig erst, wenn es zu spät ist. Gerade beim Burn-out. Wenn die Symptome schon ziemlich deutlich sind, also reale Leistungseinbußen, Rückzugsverhalten und psychische Belastungen mit Depressionen vorliegen. Oft kommt dazu, dass man Hobbys und Bedürfnisse vernachlässigt, die sonst wichtig waren. Meistens merkt das der Mensch erst, wenn er von außen darauf hingewiesen wird, vom Partner oder von Freunden. Die Leute befinden sich oft noch voll in ihrem Modus – und es muss erst jemand kommen, der sagt: Was ist denn los mit dir?

SPIEGEL: Und wann merken Politiker, dass sie nicht mehr können?

Middendorf: Im besten Fall auch, wenn es liebevolle Menschen in ihrem Umfeld gibt, die das frühzeitig erkennen und sie darauf hinweisen. Wer schon in einer ausgewachsenen Depression steckt, der merkt das in der Regel auch selbst. Ein Burn-out zeichnet sich aber dadurch aus, dass es als Prozess verläuft und sich nach und nach,