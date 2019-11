Wer die Zentrale von Lavazza in Turin betritt, sieht sofort, dass es hier um mehr als Kaffee geht. Der Familienkonzern will italienische Tradition mit Weltläufigkeit und Moderne vereinen. Von außen gut sichtbar schlängelt sich in der Zentrale ein aus Kaffeepackungen arrangiertes abstraktes Kunstwerk an einer Wand entlang. Im hellen, großen Atrium steht ein alter Lieferwagen mit Lavazza-Werbung, gleich daneben geht es ins Lavazza-Museum.

Jeder Besucher bekommt ein Gerät in Form einer Espresso-Tasse, mit dem interaktive Infotafeln und Multimediainstallationen gestartet werden. Wer am Ende seines Besuchs an der Museumsbar seinen Kaffee serviert bekommt, könnte zu dem Schluss kommen, das Kaffeegeschäft und italienische Lebensart seien ohne Lavazza gar nicht denkbar.

Für Giuseppe Lavazza ist das wohl auch so. Der 53-Jährige führt als Vizepräsident in vierter Generation das Unternehmen, das 1895 von seinem Urgroßvater in Turin gegründet wurde. Zum Interview lädt er in eine Kaffeebar in der Zentrale.