Strenger, 61, ist Professor für Psychologie und Philosophie an der Universität Tel Aviv. Der gebürtige Schweizer wuchs in einer orthodoxen jüdischen Familie auf. Neben seiner Lehrtätigkeit schreibt er für die Tageszeitung "Haaretz" und praktiziert seit 30 Jahren als Psychoanalytiker. In seinem neuen Buch "Diese verdammten liberalen Eliten" beschäftigt er sich mit der Frage, warum diese Schicht in Verruf geraten ist - und weshalb sie dennoch gebraucht wird.