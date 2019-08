Heute, ziemlich genau 50 Jahre nach Woodstock, gilt Santana als einer der besten Gitarristen der Welt, hat zehn Grammys gewonnen und Millionen Platten verkauft. Er hat sich bereit erklärt, jetzt noch einmal über Woodstock zu reden, beziehungsweise über das, woran er sich noch erinnert, und empfängt dafür in seinen Büroräumen (ja, Rockstars haben heute Büroräume) in einer kleinen Business-Mall direkt am Highway, eine halbe Stunde nördlich von San Francisco. Nicht weit von hier hatten früher auch Grateful Dead ihr Hauptquartier, diese Gegend war mal eines der Epizentren der Hippiebewegung. An die Wand über dem Klo hat Santana, vergrößert und in silbernem Rahmen, die Woodstock-Tickets für alle drei Tage aufgehängt. Sie kosteten damals sechs Dollar pro Tag.

Mitte August, zum 50. Woodstock-Jubiläum, wird Santana wieder an selber Stelle auf der Woodstock-Wiese in Bethel im Bundesstaat New York auftreten. Es wird allerdings schwer sein, seinen Auftritt von damals zu toppen.