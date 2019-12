Einmal sagt sie den stocknüchternen Satz: "Meine Stärke als Filmemacherin ist eher die Emotion." Caroline Link hat in diesem Jahr mit dem Film "Der Junge muss an die frische Luft" Millionen deutsche Kinozuschauer zum Lachen und zum Weinen gebracht. Und wenn ihr Ähnliches mit ihrem neuen, an Weihnachten startenden Werk wieder gelingt, dann liegt das womöglich an ihrem ungewöhnlichen Talent zu direkter Kommunikation.

"Im deutschen Kino wird viel geschwiegen, das nervt mich", sagt die Regisseurin. "Manchmal vermute ich, dass die Autoren ihre Personen lieber gar nicht sprechen lassen, aus Angst, dass ihnen der Dialog misslingt."