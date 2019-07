Zum aktuellen Verhältnis der Geschlechter lässt sich in der U-Bahn nach Berlin-Pankow an einem Donnerstagmittag im Juni das Folgende beobachten: Um die Sitzplätze konkurrieren Männer und Frauen vollkommen gleichberechtigt. Die Frauen haben mehr zu tragen (Einkaufstüten) oder zu schieben (Kinderwagen) und werden darin in nichts behindert. Sofern sie sitzen, halten sie die Gliedmaßen eng am Körper, schlagen die Beine übereinander und klemmen die Handtasche auf den Schoß. Die meisten Männer vergrößern den Raum für ihren Körper, indem sie die Beine breit auseinanderstellen und die Arme auswinkeln oder auf der Rücklehne ablegen. Courtoisie, aber auch Feindseligkeit sind auf keiner Seite zu bemerken.

Die U-Bahn führt mich zu Caroline Rosales, einer 37-jährigen Autorin, deren jüngstes Buch unter dem Titel "Sexuell verfügbar" ziemlich erfolgreich ist. Es handelt sich um eine anschauliche, sehr persönliche Bilanz des Feminismus, von innen gefühlt und von außen betrachtet. Dazu gehören einige typisch