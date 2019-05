SPIEGEL: Bundeskanzlerin Angela Merkel hält an der US-Eliteuniversität Harvard die Abschlussrede für die Absolventen - wie vor ihr der deutsche Bundeskanzler Konrad Adenauer in den Fünfzigerjahren und dann seine Amtsnachfolger Helmut Schmidt und Helmut Kohl. Welche Funktion hat diese Rede an Ihrer Universität?

Clüver: So eine Abschlussrede im amerikanischen Sinne markiert zwar ein Ende, das des Studiums, inhaltlich soll es aber um den Anfang gehen – den Anfang einer neuen Lebensphase: Wie gehen die jungen Menschen mit ihren Ängsten und Hoffnungen um? Was können Sie tun? Wie können sie in den extrem komplizierten politischen und wirtschaftlichen Verhältnissen, die wir in den USA und in Europa haben, die Welt positiv verändern? Diese Reden können voller Pathos sein.

SPIEGEL: Man kann nicht behaupten, dass Angela Merkel ein Fan pathetischer Reden sei.

Clüver: Sie wird aber wissen, dass diese Rede in der Vergangenheit eine wichtige Plattform für Politiker gewesen ist, um ihre politischen Prioritäten