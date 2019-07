Politische Eruptionen können im Kleinen beginnen, manchmal auch im sehr Kleinen. Zum Beispiel am Ortsrand der Gemeinde Frankenstein in der Pfalz, in einem ausgebauten Holzhaus, das nicht einmal einen Wasseranschluss hat.

Die Eheleute Monika und Horst Schirdewahn sitzen im verglasten Anbau dieses Hauses, vor sich einen Stapel Unterlagen, Bebauungspläne, Zeitungsartikel, Niederschriften von Gemeinderatssitzungen. Es geht um Wasser, genauer um eine Wasserleitung in ihr Schliertal, die Schirdewahns wohnen hier seit 22 Jahren.

"Wasser ist ein Menschenrecht", sagt Monika Schirdewahn, und der Kampf um Grundbedürfnisse rechtfertige außergewöhnliche Schritte.

Sie und ihr Mann haben einen solchen Schritt gemacht. Die Gemeinderatsmitglieder Monika Schirdewahn (CDU) und Horst Schirdewahn (AfD) bilden eine Fraktionsgemeinschaft, die erste der beiden Parteien in einem Parlament.

Ein politischer Zeitenwandel? Eine neue Bündnisoption, die entgegen allen Beteuerungen der Union von Frankenstein aus die Republik