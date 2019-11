Als die CDU-Fraktion im Thüringer Landtag nach der Wahl zum ersten Mal tagte, fanden sich zwei Frauen allein unter Männern wieder. Die beiden hatten sich da schon miteinander verschworen, die 60-jährige Katholikin aus dem Eichsfeld und die junge Juristin aus Sonneberg. Sie telefonierten, als ihnen klar wurde, dass von den Frauen in der Fraktion nur sie den Wiedereinzug geschafft hatten, beide mit einem Direktmandat. "Wir werden die Fahne hochhalten für die Frauen", sagte die Ältere. "Wir werden in dieser Fraktion eine andere Rolle spielen müssen", sagte die Jüngere.



Im Landtag kamen dann viele Kollegen auf Christina Tasch und Beate Meißner zu. Sie bedauerten es, nur noch zwei Kolleginnen in der Fraktion zu haben. Selbst die, die mit Frauenförderung bisher nicht viel am Hut hatten, sprachen die beiden Abgeordneten darauf an. Fraktionschef Mike Mohring sagte zu Beginn der ersten Sitzung, dass dies ein Einbruch sei und die Partei nun kein gutes Bild abgebe.

Dabei hatte die CDU in Thüringen etwas