Franz Untersteller ist ein Mann mit Humor, doch wenn er über Klimaschutz spricht, hört der Spaß für ihn auf. Seine Stimme bekommt dann einen galligen Unterton, das Blut schießt ihm ins Gesicht, er fängt an zu gestikulieren. Der baden-württembergische Umweltminister gilt im Südwesten als Ikone der Grünen, ist seit 1983 Mitglied der Partei. Auf einem Sideboard in seinem Büro dreht sich ein solarbetriebenes Miniaturwindrad.

Schuld an seinem Ausbruch hat die CDU, mit der die Grünen seit 2016 in Stuttgart regieren. Monatelang hatte Untersteller mit den Konservativen über ein Klimaschutzgesetz verhandelt, es soll bis 2030 mindestens 42 Prozent an CO² einsparen. Mit dem Gesetz sollen die nationalen Ziele zügiger umgesetzt werden. Doch plötzlich stellte sich die CDU quer.

Die Südwest-Grünen reagierten empört. Die CDU müsse ihre "Blockadehaltung" aufgeben. Auch in sozialen Netzwerken entbrannte Streit. Die grüne Landeschefin twitterte, der einzig echte Beitrag der baden-württembergischen CDU zum Klimaschutz