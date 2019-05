Kurz nach ihrer Wahl zur Parteichefin der CDU formulierte Annegret Kramp-Karrenbauer eine Stellenbeschreibung für ihren künftigen Generalsekretär: "Ich möchte jemanden an meiner Seite haben", verkündete sie, der "mehr jüngere Mitglieder zum Eintritt in die Partei bewegen" könne. Einen, der die digitale Welt verstehe und die CDU im politischen Meinungskampf im Netz "professioneller und besser" mache.

Kramp-Karrenbauers Wunschkandidat war Paul Ziemiak, damals Junge-Union-Chef, heute CDU-Generalsekretär. Doch nun sieht es so aus, als könnte er ausgerechnet an der wichtigsten Anforderung seiner Chefin scheitern. Seien es die Schülerproteste von "Fridays for Future", der Streit um die EU-Urheberrechtsreform oder die jüngste Aufregung um das Video des YouTubers Rezo, der die CDU in einer 55-Minuten-Abrechnung in Grund und Boden stampft – immer wieder kommunizieren die CDU und ihr 33-jähriger Generalsekretär zielsicher an der Gedankenwelt der unter Dreißigjährigen vorbei. Das ist freilich nicht