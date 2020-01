Er hatte sich längst in eine Kunstfigur verwandelt, in sein eigenes Markenzeichen, alterslos, Zopf, Sonnenbrille, schmaler Anzug; sein herausragendes Merkmal war seine Vitalität, scheinbar unsterblich. Als Karl Lagerfeld am 19. Februar starb, verbreitete sich die Nachricht in Windeseile: Der berühmteste Modeschöpfer der Welt ist tot, der letzte seiner Art.

Mit seiner Persönlichkeit und seinem unermüdlichen Schaffen hatte Karl Lagerfeld der Modewelt ein Zentrum gegeben. Er war stilvoll bis in die Fingerspitzen, was man schon daran erkennen konnte, dass er seine Hände ab einem gewissen Alter nur in Handschuhen zeigte. Vor allem aber war er auf eine Weise umfassend gebildet, die aus der Mode gekommen zu sein scheint und die von einer unstillbaren Unruhe seines Geistes herrührte. Die Arbeit bedeutete Lagerfeld alles, sie war sein Leben und somit keine Arbeit mehr. Bis zuletzt hatte er sich mit neuen Buchprojekten und mit der nächsten Kollektion beschäftigt.

Nur zwei Wochen nach seinem Tod wurden