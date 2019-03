Schon die Fahrt zu dem Café, in dem der Autor sich treffen will, ist eine literarische Reise. Die Bürgersteige werden leerer, die Läden fragwürdiger. Wenn man verschwinden möchte, um ein anderer zu werden, kann man das am besten auf den unendlichen Boulevards und wenig bekannten Vierteln von Paris – das weiß jeder Leser des Literaturnobelpreisträgers Patrick Modiano, und auf dem Weg zum Gespräch mit Philippe Lançon kann ich es nur bestätigen.

In dieser Ecke der Stadt ist das Licht anders, und das Café wirkt größer und unscheinbarer. Es gibt eine Terrasse, die zum Wintergarten umfunktioniert worden ist, dort darf man rauchen. Drinnen gibt es mehrere Säle, die ineinander übergehen und zu einer Art urbaner Höhle werden. Der Kellner wünscht einen schönen Abend, obwohl es gerade drei Uhr nachmittags ist. Es sind nur wenige Tische besetzt, aber von Personen, die lange bleiben. Alles ist etwas anders.



Dazu passt, dass der Sinn des Treffens ein Gespräch ist, allerdings mit jemandem, dem das Sprechen