Durch das gewölbte Glasdach schimmert die Pariser Nachmittagssonne in die riesige Halle hinein. Es wird aufgeräumt, ein Gabelstapler saust herum. Am Vortag war im Grand Palais wie so oft die Prominenz zu Gast.

In diesem Falle waren das die französische Präsidentengattin Brigitte Macron, dazu monegassischer Adel, amerikanische Popstars, britische Schauspielerinnen, Supermodels sowieso. Ein Abend zum Gedenken an Karl Lagerfeld. Hier, in diesem Pariser Prachtbau zwischen Champs-Élysées und dem Ufer der Seine, hatte der Modeschöpfer regelmäßig seine Chanel-Kollektionen präsentiert und dabei statt der üblichen Laufstege ganze Kunstwelten aufbauen lassen.

Bei der Veranstaltung war auch der neue Chef des Grand Palais anwesend, Chris Dercon. "Ich fand das toll."

Nun, im Gespräch, kommt er schnell auf seinen alten, weniger glamourösen Job zu sprechen: den in Berlin. Lächelnd betont er, er leide nicht unter einer posttraumatischen Belastungsstörung.

Es gehe ihm "sehr gut", "absolut gut".

Dercon, gebürtiger