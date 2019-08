Christian Wulff hat vom Bäcker drei Teilchen mitgebracht. Eine Quarkschnecke. Eine Mohnschnecke. Und eine Kirschschnecke.

"Haben Sie Hunger?", fragt er.

Es ist halb drei Uhr nachmittags. Seit dem Frühstück war er pausenlos unterwegs. Er hat in seiner Funktion als Vorsitzender des Stiftungsrats der Deutschlandstiftung Integration Bundeskanzlerin Angela Merkel und den Vorstandsvorsitzenden des Axel-Springer-Konzerns, Mathias Döpfner, im Berliner Allianz Forum zu einer Festveranstaltung empfangen und eine Rede zum 70. Jubiläum des Grundgesetzes gehalten. Später hat er in seinem Altpräsidentenbüro für eine Dreiviertelstunde mit dem stellvertretenden japanischen Umweltminister gesprochen, um sich dann mit dem Dienstwagen zum Hauptbahnhof fahren zu lassen, wo er den IC 142 erreichen musste, der ihn zum nächsten Termin bringen soll, nach Osnabrück, zurück in die Stadt, in der er geboren wurde.

Wulff nimmt die Tüte mit den drei Schnecken. "Welche nehmen Sie? Die Quarkschnecke? Die Kirschschnecke?