Große Boxkämpfe schreiben nicht nur Geschichte, sie erzählen sie auch, die großen Geschichten. 1938 schlug der Afroamerikaner Joe Louis in New York seinen deutschen Widersacher Max Schmeling zu Boden und schenkte seinen Landsleuten einen symbolischen Sieg über die Nazis.

Als Muhammad Ali in den Siebzigerjahren dreimal gegen Joe Frazier in den Ring stieg, boxte er in den Augen vieler Anhänger als Repräsentant der kriegsmüden Linken gegen das konservative Establishment der Vereinigten Staaten.

Superlative. Symbolik. Überhöhung. Es sind die Bausteine für Boxduelle, die den Zuschauern in Erinnerung bleiben.

An diesem Wochenende steigt in Atlantic City, New Jersey, der nächste Kampf dieser Größenordnung. So zumindest wird er vermarktet. Demnach ist das Aufeinandertreffen von Christina Hammer, 28, aus Dortmund und der US-Amerikanerin Claressa Shields, 24, ein historisches. Auf dem Spiel stehen vier Weltmeistertitel im Mittelgewicht – und die Zukunft einer Sportart. Die des Frauenboxens.

Die Promoter