Über mangelnde Fürsorge ihres Vorgängers wird sich Christine Lagarde, die künftige Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB), nicht beklagen können, wenn sie am 1. November ihr neues Amt antritt. Drei Monate noch, dann räumt Mario Draghi sein Büro in dem imposanten Doppelturm im Frankfurter Ostend. Bis dahin, das hat sich der Noch-EZB-Chef zum Ziel gesetzt, will er seiner Nachfolgerin einen möglichst unbelasteten Start garantieren.

Und so tat Draghi am vergangenen Donnerstag nach der Sitzung des Zentralbankrats denn auch alles, um die europäische Öffentlichkeit auf eine weitere Lockerung der Geldpolitik einzuschwören. Es brauche "signifikante monetäre Impulse" verkündete Draghi. Zwar nannte die EZB keine konkreten Maßnahmen. Angesichts der trüben Konjunkturaussichten aber deutete Draghi an, im Herbst noch einmal die Zinsen senken zu wollen. Auch das vor allem in Deutschland beargwöhnte Ankaufprogramm für Staatsanleihen will er neu auflegen. Kurzum: Draghi stellt die Weichen für ein