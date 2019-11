Die Kette von Ereignissen, die dazu führte, dass Leo Lech, 58 Jahre alt und von Beruf Elektroingenieur, erst sein Haus und dann den Glauben an das Justizsystem der USA verlor, begann vor etwas mehr als vier Jahren mit einem Diebstahl. Robert Jonathan Seacat soll in einem Walmart in Aurora, Colorado, ein Hemd und zwei Gürtel geklaut haben. Er flüchtete in einem goldfarbenen Lexus.

Der Wagen wurde schnell entdeckt, abgestellt und fahrerlos. Wenig später wurde auch Seacat gesichtet: Er lief quer über acht Spuren der Interstate 225, kletterte auf der anderen Seite über einen Zaun und rannte weiter. In seinem Hosenbund, sagte eine Zeugin der Polizei, habe sie eine Waffe gesehen, wahrscheinlich Kaliber .380.

Um 13.54 Uhr wurde unweit der Straße in einem Wohnhaus an der South Alton Street ein Alarm ausgelöst. Das Haus gehörte Leo Lech. "Ich hatte es an meinen Sohn und seine Lebensgefährtin vermietet", sagt Lech am Telefon.

Zwei Polizisten inspizierten das Haus von außen, ebenso den Garten. Aus der