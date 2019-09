Als "Sabrina" voriges Jahr bei Drawn & Quarterly erschienen ist, dem bekanntesten Verlag für Comics ohne Superhelden, sagte die britische Schriftstellerin Zadie Smith, es sei "das beste Buch – egal in welchem Medium –, das ich über den derzeitigen Moment gelesen habe". Mit dem "Moment" meinte sie die Trump-Präsidentschaft, die Apotheose von Fake News und Verschwörungstheorien. Die Erzählung sei "ein Meisterwerk" und "wahrhaft große Kunst".

Ganz schön viel Gepäck, nicht nur für einen Comic. Als "Sabrina" dann auch noch als erster Comic in der fast 50-jährigen Geschichte der Auszeichnung für den Booker Prize nominiert wurde, waren aufgeregte Stimmen schon mit Vergleichen zu "Maus" bei der Hand – Art Spiegelmans Comic über den Holocaust, mit dem er 1992 den Pulitzerpreis gewann.

Nick Drnaso ist 30 Jahre alt, und geht es nach seinem Look, reiht er sich bereits jetzt prima in die Reihe der lebenden Legenden der Comic-Kunst ein. Drnaso (gesprochen: Dürr-Nässo) ist ein blasser Kerl mit Kassengestellbrille und einem Bleistiftschnurrbart, ein freundlich wirkender Weirdo. Und wie so oft bei gelungener Kunst liegt der Nukleus von "Sabrina" nicht in einer auf dem Reißbrett angelegten Reflexion über unsere Zeit, sondern in fast unaushaltbar intensiven Gefühlen: Liebe, was sonst – und noch etwas anderem.

Nehmen wir das Happy End vorweg: Heute ist Drnaso mit der Comiczeichnerin und Blumenhändlerin Sarah Leitten verheiratet. Doch als sie anfingen, sich zu treffen, und es langsam ernst wurde, da merkte der schüchterne junge Mann eines Tages, wie sehr er sie emotional brauchte. Und diese Abhängigkeit machte ihm Angst. Was wäre, wenn sie ihn verließe? Oder verschwände? Oder stürbe? Was würde aus ihm werden? Wie aushaltbar wäre ein Leben danach? Mit diesem Horror im Nacken begann er die ersten Zeichnungen einer Erzählung über Teddy, einen jungen Mann, dessen Freundin Sabrina eines Tages auf dem Weg nach Hause verschwindet.



"Sabrina" ist durchsponnen von diesem Gefühl des Verlustes, in dem alle Schönheit, alle Normalität vergeht.



Drnaso wirft uns in eine Welt großer Kargheit. Die Farben sind verblichen, die Gesichtszüge der Figuren sind selten mehr als ein paar schwarze Punkte und Striche. Und eben darin liegt der Reichtum der Erzählung. Denn die erschreckende Leere, mit der "Sabrina" uns Bild für Bild konfrontiert, ist Teddys Welt. Und das Wissen darum trifft rüder als jeder weitschweifige literarische Gedankenstrom. In der Kargheit steckt auch ein erzählerisches Angebot: Jedes Detail, das Drnaso für sei-ne Geschichte dem Alltag entreißt und in Teddys Welt drapiert – ein leerer Wäschekorb, ein merkwürdig geformter Busch, eine Überwachungskamera – gehört zu einem lyrischen Uhrwerk, das die Geschichte erzählt und intensiviert.