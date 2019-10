Martin Rösler arbeitet beim IT-Sicherheitsunternehmen Trendmicro.

SPIEGEL: Herr Rösler, wurden Sie schon einmal Opfer eines Hackerangriffs?



Rösler: Einmal? Der Router in meinem Haus wird im Schnitt monatlich angegriffen, die Protokolle des Geräts zeigen das. Allerdings blieb es bislang immer bei dem Versuch, den Router zu kapern.

SPIEGEL: Wer greift Sie an?

Rösler: Das lässt sich kaum sagen. Diese Attacken erfolgen automatisiert. Die Hacker nutzen Programme, die selbständig im Internet nach verwundbaren Geräten suchen.

SPIEGEL: Was für Geräte sind das?

Rösler: Im Prinzip kann es jedes Gerät sein, das mit dem Internet verbunden ist, also Computer, Laptops, Handys, Fitnesstracker, Smartwatches, Sprachassistenten, Webcams, Router. Attraktiv sind vor allem Geräte, die ständig mit dem Netz verbunden, also immer ansprechbar sind für die Angreifer. Aus diesem Grund sind Router ein häufiges Ziel, auch Webcams, die ihre Aufzeichnungen in eine Cloud schicken und nicht auf einen Rechner vor Ort.