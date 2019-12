SPIEGEL: Sie haben untersucht, ob Patienten bei Röntgenaufnahmen in Computertomografen (CT) zu hohen Strahlendosen ausgesetzt sind. Werden solche Daten nicht längst erhoben?

Rehani: Unser neuer Ansatz bestand darin, uns nicht auf die einzelne Untersuchung zu konzentrieren, die in der Regel nur eine relativ niedrige Strahlendosis bedeutet, sondern auf den Patienten. Der kann innerhalb weniger Jahre durch eine Vielzahl von CT eine hohe Gesamtstrahlendosis abbekommen. In unserer Studie haben wir die Daten von rund 3,2 Millionen Patienten aus mehr als 20 Ländern ausgewertet. Wir wollten wissen, wie viele von ihnen in einem Zeitraum zwischen einem und fünf Jahren einer Dosis von mehr als 100 Millisievert ausgesetzt waren. Bei solchen Werten besteht nach Ansicht von Experten kein Zweifel, dass dadurch das Krebsrisiko erhöht wird.

SPIEGEL: Haben Sie solche Spitzenwerte gefunden?

Rehani: O ja. In den verschiedenen medizinischen Zentren haben zwischen 0,64 und 3,4 Prozent der untersuchten Patienten