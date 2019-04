Mit seinem Buch "Inside Islam. Was in Deutschlands Moscheen gepredigt wird" löste Constantin Schreiber vor zwei Jahren eine heftige Debatte aus. In seinem neuen Werk beschäftigt er sich damit, welche Werte Schulbücher in islamisch geprägten Ländern vermitteln. Schreiber, 39, ist Grimme-Preisträger und Moderator der "Tagesschau". Vor seinem Wechsel zur ARD arbeitete er jahrelang als Journalist im arabischen Raum.

SPIEGEL: Sie haben mehr als hundert Schulbücher aus mehrheitlich muslimischen Ländern gesichtet. Warum?

Schreiber: Was in diesen Büchern steht, sagt viel über die Gesellschaften dort aus. Wie man auf andere Religionen und Kulturkreise schaut, aber auch auf Frauen. Vieles war nicht gerade ein Lehrstück für Toleranz.

SPIEGEL: Können Sie Beispiele nennen?

Schreiber: In einem afghanischen Religionsbuch für die zehnte Klasse hieß es, Juden würden die "Menschen vom rechten Weg abhalten". An anderer Stelle lernen die Schüler, dass Muslime als "bestes Volk" Andersgläubigen überlegen seien.