Der amerikanische Autor Kevin Kwan hält es erwiesenermaßen für möglich, dass die Art, wie Menschen ein Hotel betreten und wie sie dort empfangen werden, schon eine ganze Menge erzählt über sie und die Welt, in der sie sich bewegen.

Sein erster Roman beginnt also so: Eine Familie betritt ein sehr exklusives Hotel in London. Der jüngste Sohn ist gerade mal acht. Sein älterer Bruder ist dabei, eine Cousine, seine Tante, seine Mutter. Draußen regnet es. Die Familie hat einen Flug aus Singapur hinter sich, eine U-Bahn-Fahrt aus Heathrow und außerdem neun Blocks Fußmarsch. Die Lancaster-Suite ist für sie reserviert. Aber der Hotelmanager sieht nur einen Haufen klatschnasser Chinesen, von denen er sich beim besten Willen nicht vorstellen kann, dass sie etwas in seiner schönen Suite verloren haben könnten. Mit Grauen malt er sich die Reaktion aus, wenn diese Leute am nächsten Morgen auch noch beim Frühstück erscheinen. Er spricht extra langsam, als er vorgibt, die Reservierung – leider, leider –