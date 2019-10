An einem späten Freitagnachmittag im April 2012 stellte der litauische Biochemiker Virginijus Šikšnys den wichtigsten Artikel seiner bisherigen Karriere fertig. In seinem kleinen Büro an der Universität Vilnius ging er noch ein letztes Mal über den Text, überprüfte die Namen von Bakterien und Abkürzungen wie "RuvC" und "crRNA".

An den Tagen zuvor hatte Šikšnys bis spätabends an dem Text gearbeitet. Nun meldete sich seine Frau bei ihm, so erinnert er sich, und beorderte ihn nach Hause. Noch am Abend wollten sie gemeinsam auf die Kurische Nehrung fahren, an die Ostsee. Im Frühjahr würden sie die Sanddünen noch fast für sich allein haben. Also lud Šikšnys, damals 56 Jahre alt, das Manuskript auf der Internetseite der Fachzeitschrift "Cell" hoch, 22 Seiten lang, und klickte auf "Bestätigen".

"Cell" ist eine der angesehensten wissenschaftlichen Zeitschriften der Welt. Sie erscheint alle zwei Wochen, herausgegeben vom gleichnamigen Verlag in Cambridge, USA, und ist spezialisiert auf Themen der