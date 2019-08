Berliner Currywurst

70 Jahre ist es her, dass die Berliner Imbissbetreiberin Herta Heuwer in ihrer winzigen Bude an der Ecke Kaiser-Friedrich-Straße und Kantstraße ein paar geheimnisvolle Zutaten mit Tomatenmark zusammenrührte und jene "pikante Chilup-Sauce" (Chili plus Ketchup) kreierte, die sie sich patentieren ließ. Die sämige, mit Curry bestäubte Tunke gab blassen Nachkriegswürsten eine gewisse ansehnliche Schärfe, die bei amüsierbedürftigen US-Soldaten und ihren Wilmersdorfer Mädchen gut ankam. Das Rezept verriet die resolute Herta bis zu ihrem Tod 1999 niemandem und nahm für sich in Anspruch, "die weltweit bekannte Currywurst" erfunden zu haben. Eine Gedenktafel auf Höhe des historischen Ortes zeugt noch heute von der Heldinnentat.

Im kulinarischen Hauptstadtkosmos, Ost wie West, behauptet die Wurst mit der orangeroten Würzsoße eine herausragende Stellung, trotz Döner-Obsession und Buletten-Nostalgie. Kreuz und quer zur ehemaligen Mauerlinie zieht sich die Kette legendärer Buden und