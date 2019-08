Dafür liebe ich die Berliner Polizei

Mitte des Monats rief mich mein Sohn an und sagte, er habe beobachtet, wie eine Berliner Polizeistreife unser Nummernschild von der Straße aufgehoben habe und damit weggefahren sei.

Seitdem wir in Tel Aviv leben, betreut der Junge das Auto. Gerade allerdings saß meine Frau im Wagen. Wir waren zum Sommerurlaub in Deutschland. Ich dachte, dass mein Sohn ziemlich dicht dran gewesen sein musste, um zu erkennen, dass es wirklich unser Schild war. Wir haben es vor 13 Jahren bekommen, als wir von New York nach Berlin zogen. Es beginnt mit B wie Berlin, dann folgt NY für New York und die Nummer 718, was unsere Telefonvorwahl für Brooklyn war. Es wirkt inzwischen ein wenig albern, aber damals war uns das wichtig. Es hielt die Welt zusammen.

Am Ende funktioniert das natürlich nie. Meine Frau fuhr schildlos durch Berlin. Ich stand in der Straßenbahn. Ich nehme an, mein Sohn wusste, dass das Nummernschild bereits gewackelt hatte. Er war sicher gegen irgendetwas gefahren. Ein leichter Bums beim Einparken.