Der Brandbrief, der Mitte Oktober den Chef des Kanzleramts erreichte, klang bedrohlich. "Allerhöchste Eile" sei geboten, stand in dem Schreiben an Helge Braun (CDU). Verfasser war der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI). Lobbyisten schlagen schnell mal Alarm, doch Braun nahm die Warnung ernst. Wenn die Bundesregierung nicht handle, hieß es darin nämlich, drohten verheerende Folgen für die Wirtschaft und sogar ein "Reputationsschaden für Deutschland".



Der Hintergrund des Briefs führt in die Untiefen der Bürokratie und steht tatsächlich für ein Risiko in dreistelliger Milliardenhöhe. Seit Monaten schon tobt hinter den Kulissen des deutschen Staats ein teils bizarrer Streit um Macht und Kompetenzen beim Zertifizieren von Produkten in einem wichtigen Zukunftsmarkt. Der Kampf der Bürokraten ist längst auch von persönlichen Animositäten getrieben, wie aus einem umfangreichen Schriftverkehr hervorgeht, den der SPIEGEL und das ARD-Magazin "Kontraste" auswerten konnten.



Im Zentrum steht eine