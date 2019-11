Im Keller eines Hauses mit Türmchendach in Fürstenberg an der Havel, ganz in der Nähe vom Bahnhof, kommt ein Kabel aus der Wand, wie es in Deutschland wahrscheinlich kein zweiter Privathaushalt besitzt. Hauchdünne Glasfasern schauen aus der Ummantelung hervor, 144 Stück sind es insgesamt. Theoretisch könnten sie Zehntausende Gigabit pro Sekunde transportieren.



Das Kabel endet in einem Raum mit Doppelboden, auf dem sechs große Serverschränke stehen. Noch sind die Schränke leer, noch liegt das Kabel einfach auf dem Boden. Doch wenn es nach den Besitzern des Hauses geht, entsteht hier ein Rechenzentrum, von dem bald die ganze Stadt mit ihren knapp 6000 Einwohnern profitieren wird.

Die Geschichte, wie dieses Kabel in den Keller kam und was damit passieren soll, ist die von Daniel Domscheit-Berg. Der frühere Sprecher der Enthüllungsplattform WikiLeaks hat in Fürstenberg ein neues Leben begonnen. Eines, das kaum weiter von seinem früheren entfernt sein könnte – und doch sehr viel damit