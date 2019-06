Keiner isst für sich allein. Die Natur will es so: Bei der Geburt bekommt das Baby sogenannte Bifidobakterien aus der Vagina der Mutter ins Gesicht geschmiert. Diese gelangen durch den Mund in den Darm. Dort lassen sich die Bakterien nieder und warten auf Nahrung – und die kommt rasch.

Die Muttermilch enthält neben Fetten, Proteinen und Laktose auch spezielle Stoffe, die der Mensch selbst gar nicht verdauen kann; sie tragen den umständlichen Namen humane Milch-Oligosaccharide (HMO). Lange haben Forscher gerätselt, wofür sie eigentlich gut sein sollen. Inzwischen wissen sie: Die Stoffe sind für die Bifidobakterien bestimmt und werden von diesen verwertet. Im Gegenzug versorgen die Winzlinge den Körper des Säuglings mit Energie, trainieren sein Immunsystem, wehren Krankheitserreger ab.

Doch nicht jede Mutter kann stillen. Ohne HMO gehen viele Bifidobakterien zugrunde und werden von schädlichen Mikroorganismen verdrängt. Säuglinge, die keine Muttermilch trinken, haben häufiger Bauchschmerzen,