Darum ist das Artensterben bedrohlicher als der Klimawandel

Die Erde erlebt derzeit das sechste Massenaussterben ihrer Geschichte, einen bedrohlichen Verlust von Lebewesen, Ökosystemen, Wildnis und natürlicher Schönheit. Anders als in früheren Erdzeitaltern sind keine Naturkatastrophen die Ursache, keine Vulkanausbrüche oder Asteroideneinschläge. Schuld daran ist allein der Mensch. Wir vernichten, was uns ernährt, was uns kleidet, was uns Schutz bietet, was uns inspiriert – kurz: was uns am Leben erhält.

Eine planetare Verschiebung der natürlichen Systeme findet statt, noch verstärkt durch den Klimawandel. Als Folge der Umweltzerstörung steht die Zukunft der Menschheit auf dem Spiel. All die ökologischen Veränderungen zusammen könnten das Ende der Zivilisation bedeuten.

Diese eindringliche Warnung ist die Essenz eines neuen Reports des Weltbiodiversitätsrat (IPBES, Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services) über den Zustand der Biosphäre. Mehr als 450 Wissenschaftler haben darin im Detail zusammengefasst, wie