Das EU-Parlament sollte für Ursula von der Leyen stimmen

Die Art und Weise, wie die Staats- und Regierungschefs ihren Vorschlag für den Posten der Kommissionspräsidentin ausgekartet haben, war beschämend für den demokratischen Gedanken in der Union. Von den Spitzenkandidaten, die sich bei den Europawahlen den Wählern gestellt haben, kam keiner zum Zug. Manfred Weber scheiterte am Veto Emmanuel Macrons, der ihn für ein Leichtgewicht hält. Frans Timmermans scheiterte an einer Allianz aus Italien und osteuropäischen Ländern. Er wurde vor allem wegen seines Einsatzes für Flüchtlingsquoten und für den Rechtsstaat verhindert.

Am Ende stand die Kandidatin Ursula von der Leyen. Macron brachte die Deutsche ins Spiel, und als ausgerechnet Ungarns rechter Regierungschef Viktor Orbán sein Plazet gab, stand die Entscheidung. Dass die Verteidigungsministerin bei der Europawahl gar nicht kandidiert hatte, störte die Regierungschefs nicht. Europas Demokratie hat durch dieses Postengeschacher Schaden genommen. Schuld daran sind aber nicht allein die Staats- und