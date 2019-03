Das Geheimnis des Dalai-Lama

Er durfte jetzt nicht sterben, nicht jetzt. Auch wenn Ngawang Lobsang Gyatso, der fünfte Dalai-Lama, sicher war, dass er wiedergeboren werden würde. Der Zeitpunkt seines Todes kam ungelegen, zu viel stand auf dem Spiel im Jahr 1682. Da waren all seine Feinde, aufrührerische Adelige und konkurrierende Klöster, die er niedergerungen hatte. Als erster Mönch hatte er die politische und religiöse Macht über Tibet in einer Hand vereint, hatte seine kriegshungrigen Nachbarn gebändigt, Tibets Unabhängigkeit gewahrt. Was würde aus all den Bündnissen werden nach seinem Tod?



Und wie ginge es weiter mit dem Potala-Palast in Lhasa, seinem Lebenswerk, dem Symbol der neuen Stärke? In einer blendend weißen Burg mit goldenen Dächern sollten die Dalai-Lamas künftig regieren, stolz auf einem Löwenthron sitzend. Noch allerdings war die Anlage nur eine Baustelle, der rote Palast im Zentrum noch nicht fertiggestellt.